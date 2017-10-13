أحمد حجازي يروي سر تسجيل محمد صلاح لركلة الجزاء أمام الكونغو

أعرب أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي عن سعادته بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 في روسيا الذي يقام خلال شهر يونيو المقبل.

حجازي: كنت جاهزا لغانا

وأشار أحمد حجازي إلى أن أصعب لحظات مباراة مصر والكونغو عندما كان محمد صلاح على وشك تسديد ركلة جزاء الهدف الثاني الذي وصل بنا إلى المونديال.

وقال أحمد حجازي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “لم أصدق لحظة احتساب ركلة الجزاء فكل ما فعلته عندما سقط تريزيجيه على الأرض جريت على الحكم بكاري جاساما وطلبت باحتساب اللعبة لنا”.

وأضاف حجازي: “عندما سجلت فينا الكونغو هدف التعادل أصابتنا صدمة شديدة.. سر تسجيل محمد صلاح لركلة الجزاء أنه كان يعرف أن عليه تسديدها وفقًا لترتيب اللاعبين لذلك أخذ الكرة أولًا وأحسده على هذه الشجاعة والأعصاب التي تحلى بها

وتابع حجازي: “على العموم كنت مجهز نفسي أننا لو حققنا نتيجة غير طيبة فسنهزم غانا في كوماسي”.