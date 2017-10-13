أغرب قرار.. الزمالك يواجه الداخلية وديا رغم الانسحاب من الدوري

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة نيبوشا خوض بدلاء الفريق مباراة ودية أمام الداخلية على الرغم من إعلان مرتضى منصور رئيس النادي الانسحاب من الدوري المصري.

الزمالك يواجه الداخلية وديا

ويستعد الزمالك لمباراة سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وكان مرتضى منصور قد أعلن انسحاب الزمالك عقب التعادل 1-1 مع طنطا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الخامس من المسابقة المحلية.

انسحاب الزمالك من الدوري

وقرر مرتضى منصور بدعوى أن الحكم محمود بسيوني ظلم فريقه وأهدر عليه نقطتين باحتساب ركلتي جزاء ضد فريقه لا أساس لهما من الصحة.

واحتسب محمود بسيوني الركلة الأولى في الدقيقة 21 وأهدرها محمد أسعد مدافع طنطا بينما أحرز محمد جابر ميدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 9 نقاط في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بينما رصيد طنطا 6 نقاط في المركز التاسع بعد المستوى المميز الذي يسير عليه الفريق حاليًا في المسابقة المحلية لهذا الموسم.