محمد بركات يعلق بقوة على أزمة مبارة الزمالك وطنطا

اعتبر محمد بركات لاعب الأهلي السابق أن ركلتي جزاء طنطا ضد الزمالك غير صحيحتين وذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري وانتهت بالتعادل 1-1.

بركات: الحكم ظلم الزمالك

وأكد بركات في تصريحات تليفزيونية أن اللعبتين غير صحيحتين وكان من الممكن أن يمرا مرور الكرام لكن الحكم محمود بسيوني رأى ضرورة احتسابهما.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الانسحاب من الدوري بدعوى الظلم التحكيمي ضد فريقه والذي أدى للتعادل بهدف لكل فريق.

انسحاب الزمالك من الدوري

وأكد مرتضى منصور أن الحكام تمادوا في ظلم الزمالك لذلك فلا سبيل إلا الانسحاب من الدوري.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 9 نقاط في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري رصيد طنطا 6 نقاط في المركز التاسع.

بينما ينوي مجلس إدارة الزمالك توقيع عقوبة مغلظة على الحكم محمود بسيوني لكثرة الأخطاء في مباراة الزمالك وطنطا واحتساب ركلتي جزاء لا أساس لهما من الصحة الأولى في الدقيقة 22 والثانية في الدقيقة 72.