رئيس طنطا يحرج الزمالك: الحكم تجاهل 3 ركلات جزاء لنا ولم ننسحب

أحرج فايز عريبي رئيس نادي طنطا مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور لانسحابه عقب تعادل الفريقين 1-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

عريبي للزمالك: عالجوا الأخطاء بدلا من شماعة الحكام

وقرر مرتضى منصور الانسحاب من الدوري بدعوى احتساب ركلتي جزاء غير صحيحتين ضد فريقه.

وأكد فايز عريبي أن الحكم في الموسم الماضي تجاهل احتساب 3 ركلات جزاء لفريقه ومع ذلك لم يقرر الانسحاب من الدوري المصري لأنه يعرف أن أخطاء الحكام غير مقصودة.

وقال فايز عريبي في تصريحات تليفزيونية: “يجب على الزمالك البحث عن علاج لأخطائه بدلًا من شماعة الحكام لأن ركلتي الجزاء صحيحتان”.

وحمل الزمالك الحكم محمود بسيوني مسئولية التعادل مع طنطا لاحتسابه ركلتي جزاء ضد القلعة البيضاء جاء من إحداها هدف، وكانت الأول في الدقيقة 22 وأضاعها محمد أسعد، والثاني في الدقيقة 72 وأحرز منها محمد جابر ميدو.

انسحاب الزمالك من الدوري

وقرر مرتضى منصور الانسحاب من مسابقة الدوري المصري متهمًا التحكيم المصري بـ”الفاجر”.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط.