رئيس الجبلاية يحذر من مرتضى منصور

حذر هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أعضاء مجلس الجبلاية من استفزاز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتصريحات بعدما أعلن انسحاب ناديه من الدوري عقب التعادل 1-1 مع طنطا.

أبوريدة يحذر أعضاء الجبلاية من استفزاز مرتضى منصور

وحمل الزمالك الحكم محمود بسيوني مسئولية التعادل مع طنطا لاحتسابه ركلتي جزاء ضد القلعة البيضاء جاء من إحداها هدف.

واستقر مجلس هاني أبوريدة على توقيع عقوبة مغلظة على الحكم محمود بسيوني حكم مباراة الزمالك وطنطا التي انتهت بالتعادل 1-1 التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويواجه الحكم الدولي محمود بسيوني شبح الاستبعاد من القائمة الدولية للحكام والإيقاف لمدة 3 شهور على أن يعود للتحكيم من القسم الثاني.

انسحاب الزمالك من الدوري

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الانسحاب من مسابقة الدوري المصري متهمًا التحكيم المصري بـ”الفاجر.

وجاءت ركلة الجزاء الأولى ضد الزمالك في الدقيقة 22 وأهدرها محمد أسعد مدافع طنطا أما الركلة الثانية فكانت في الدقيقة 71 وأحرز منها محمد جابر ميدو هدف التعادل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط.