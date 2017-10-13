عقوبة نارية على حكم مباراة الزمالك وطنطا

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة على توقيع عقوبة مغلظة على الحكم محمود بسيوني حكم مباراة الزمالك وطنطا التي انتهت بالتعادل 1-1 التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الجبلاية تعاقب حكم لقاء الزمالك وطنطا

وقرر مجلس الجبلاية التكتم على عقوبة محمود بسيوني وعدم إعلانها في وسائل الإعلام.

ويواجه الحكم الدولى محمود بسيوني شبح الاستبعاد من القائمة الدولية للحكام والإيقاف لمدة 3 شهور على أن يعود للتحكيم من القسم الثاني.

انسحاب الزمالك من الدوري

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الانسحاب من مسابقة الدوري المصري بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع طنطا بدعوى احتساب الحكم لركلتي جزاء غير صحيحتين ضد فريقه.

الركلة الأولى كانت ضد الزمالك في الدقيقة 22 وأهدرها محمد أسعد مدافع طنطا أما الركلة الثانية فكانت في الدقيقة 71 وأحرز منها محمد جابر ميدو هدف التعادل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط بعد النتائج المميزة هذا الموسم والسير بمستوى ثابت.