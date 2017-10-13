بعد الانسحاب.. قرار جديد من مرتضى منصور عن لقاء طنطا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة نيبوشا من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عقب قرار الانسحاب من مسابقة الدوري المصري بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

الزمالك يمنع لاعبيه من الإعلام

وأجرى رئيس الزمالك اتصالَا باللواء علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي وأخطره بمنع اللاعبين والجهاز من الظهور الإعلامي.

انسحاب الزمالك من الدوري المصري

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انسحاب فريقه من الدوري المصري اعتراضًا على أخطاء الحكم محمود بسيوني الذي احتسب ركلتي جزاء على القلعة البيضاء أحرز إحداها محمد جابر وأضاع محمد أسعد الثانية ليكتفي طنطا بالتعادل.

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك قد اعترض على الحكم خلال المباراة لاحتسابه ركلتي جزاء ضد الفريق لا أساس لهما من الصحة

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط بعد المستوى المميز الذي قدمه عقب مرور 5 جولات من المسابقة.