“نيبوشا” يتحرك ردا على انسحاب الزمالك من الدوري

رفض المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام طنطا التي انتهت بالتعادل 1-1 بفرمان من مرتضى منصور رئيس النادي.

نيبوشا يقاطع المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطنطا

ورفض مرتضى منصور حضور نيبوشا المؤتمر الصحفي لمباراة طنطا التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بدعوى أخطاء الحكم محمود بسيوني التي أدت لهذه النتيجة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انسحاب فريقه من الدوري المصري اعتراضًا على أخطاء الحكم محمود بسيوني.

وأكد مرتضى أن اتحاد الكرة يتمادى في ظلم بفريقه بحكام دون المستوى.

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك قد اعترض على الحكم خلال المباراة لاحتسابه ركلتي جزاء ضد الفريق لا أساس لهما من الصحة وتصدى لإحداهما الحارس أحمد الشناوي.

وكان صلاح عاشور قد تقدم للزمالك في الدقيقة 64 وتعادل محمد جابر لطنطا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود بسيوني.

وتوقف الزمالك عند 9 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط.