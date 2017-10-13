حازم إمام عن أزمة الزمالك: الأهلي عملها قبل كده

اعترف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن نادي الزمالك تعرض لظلم تحكيمي في مباراة طنطا التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

حازم إمام: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام طنطا

وأوضح حازم إمام أن أزمة الزمالك حدثت مع الأهلي عندما اعترض على الظلم التحكيمي الذي وقع عليه أمام طلائع الجيش.

وشدد حازم إمام على أن أخطاء الحكم محمود بسيوني كانت مؤثرة على نتيجة مباراة اليوم مشيرًا إلى أن اعتراض الزمالك طبيعي.

وقال حازم موجهًا كلامه على الهواء لمجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية: “يا كابتن مجدي قلت قبل كده أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي واليوم الزمالك تعرض لنفس الموقف”.

وكان عبد الغني قد أعلن الأهلي والزمالك من الأندية الكبيرة التي لا يجب أن تقدم على الانسحاب من الدوري.

وأوضح أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لا يملك النادي لأنه جاء من خلال الجمعية العمومية للنادي صاحب الحق الأول والأخير في الانسحاب.

وتعادل نادي الزمالك 1-1 مع طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتقدم صلاح عاشور للزمالك في الدقيقة 64 وتعادل محمد جابر لطنطا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود بسيوني.

وذاق الزمالك من كأس الموسم الماضي عندما تجاهل الحكم احتساب ركلتي جزاء لطنطا وتسبب في هزيمته لكن هذه المرة احتسب بسيوني ركلتي جزاء مشكوك في صحتيهما والأولى كانت في الدقيقة 22 وأهدرها محمد أسعد.

وتوقف الزمالك عند 9 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط.