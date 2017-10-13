أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك

رد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أزمة انسحاب نادي الزمالك من الدوري المصري بعد الجولة الخامسة من المسابقة

عبد الغني يرد على انسحاب الزمالك

وأكد عبد الغني أن الأهلي والزمالك من الأندية الكبيرة التي لا يجب أن تقدم على مثل هذه الأفعال.

وأضاف عبد الغني في تصريحات تليفزيونية أنه لا يتوقع تفعيل الزمالك لانسحابه من الدوري خاصة أن أخطاء التحكيم واردة في كل بلدان العالم.

وتابع عبد الغني: “مرتضى منصور مش مالك النادي علشان ينسحب لأنه جاء بقرار الجمعية العمومية”.

وتعثر نادي الزمالك في فخ التعادل 1-1 مع طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

سجل لصلاح عاشور في الدقيقة 64 وتعادل محمد جابر لطنطا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود بسيوني.

وذاق الزمالك من كأس الموسم الماضي عندما تجاهل الحكم احتساب ركلتي جزاء لطنطا وتسبب في هزيمته لكن هذه المرة احتسب بسيوني ركلتي جزاء مشكوك في صحتيهما والأولى كانت في الدقيقة 22 وأهدرها محمد أسعد.

وتوقف الزمالك عند 9 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط.

واتهم مسئولو نادي الزمالك الحكم محمود بسيوني أنه احتسب ركلتي جزاء وهميتين اليوم.