الزمالك يعلن الانسحاب من الدوري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى انسحابه من الدوري المصري بعد التعادل 1-1 أمام طنطا في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

انسحاب الزمالك من الدوري

وأكد علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك أن الفريق لن يستكمل مسابقة الدوري المصري هذا الموسم في وجود مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة.

وأوضح مقلد أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي فادح دفع مرتضى منصور رئيس النادي لإعلان انسحابه.

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل 1-1 مع طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

تقدم للزمالك صلاح عاشور في الدقيقة 64 وتعادل محمد جابر لطنطا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود بسيوني.

وذاق الزمالك من كأس الموسم الماضي عندما تجاهل الحكم احتساب ركلتين جزاء لطنطا وتسبب في هزيمته لكن هذه المرة احتسب بسيوني ركلتي جزاء مشكوك في صحتيهما والأولى كانت في الدقيقة 22 وأهدرها محمد أسعد.

بهذه النتيجة توقف الزمالك عند 9 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط.