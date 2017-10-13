الزمالك يتعثر ويشرب مما سقاه لطنطا في الموسم الماضي

تعثر نادي الزمالك في فخ التعادل 1-1 مع طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

تعادل الزمالك وطنطا

وبدأ الزمالك بالتهديف عبر صلاح عاشور في الدقيقة 64 وتعادل محمد جابر لطنطا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود بسيوني.

وذاق الزمالك من كأس الموسم الماضي عندما تجاهل الحكم احتساب ركلتين جزاء لطنطا وتسبب في هزيمته لكن هذه المرة احتسب بسيوني ركلتي جزاء مشكوك في صحتيهما والأولى كانت في الدقيقة 22 وأهدرها محمد أسعد.

بهذه النتيجة توقف الزمالك عند 9 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما طنطا في المركز التاسع بـ6 نقاط.

وبدأ نادي الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق وعلي جبر ومحمود علاء ومؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف “روقا” وعبد الله جمعة

خط الهجوم: يوسف أوباما وصلاح عاشور وباسم مرسي

وسيطر الزمالك على معظم أحداث المباراة خلال الشوطين لكنه فشل في ترجمة السيطرة الحقيقية إلى أهداف بعد فاصل من الفرص السهلة الضائعة.