فيفا يفتح التحقيق في “فساد” ناصر الخليفي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بدء تحقيق رسمي مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التحقيقات التي بدأها النائب العام السويسري مع الخليفي والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه.

ناصر الخليفي في قفص الاتهام

وتتعلق تحقيقات فيفا ببيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، لمجموعة شركات بي إن سبورتس التي يديرها الخليفي، وبالأمين لعام السابق للفيفا، فالكه.

وتجري التحقيقات الجديدة مع الخليفي، حسب الإدعاء العام بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، وفتحت في مارس 2017.

وأضاف أن المحققين استجوبوا الخميس فالكه ومشتبها آخر في سويسرا، وقد أوقف الفيفا فالكه لمدة 10 أعوام، ولكنه استأنف الحكم.

وقالت الاتحاد الدولي في بيان إنه: “يدعم التحقيقات التي يجريها الإدعاء العام السويسري، والتحقيقات التي تجريها سلطات دول أخرى”.

و أعلن المتحدث بإسم الفيفا أن هذا البحث فتح في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم مشيرًا إلى أن غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا، فتحت مساء الخميس تحقيقا أوليا بحق ناصر الخليفي وذلك بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى.