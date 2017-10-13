كوت ديفوار تدرس استدعاء دروجبا ويايا توريه لموقعة المغرب

يدرس منتخب كوت ديفوار استدعاء ديديه دروجبا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي سابقًا وأريزونا يونايتد حاليًا، ويايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي لمباراة المغرب الحاسمة يوم 11 نوفمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

مطالب بعودة دروجبا وتوريه لمنتخب كوت ديفوار أمام المغرب

وقال موقع “سبورت مانيا” الإيفواري إن جماهير ساحل العاج طالبت بعودة ديدييه دروجبا ويايا توريه للمنتخب الإيفوارى، قبل مباراة المغرب.

وطالبت الجماهير بعودة الثنائي الإيفواري لخبرتهما الدولية الكبيرة في ظل الحاجة الشديدة للفوز للتأهل للمونديال.

وأشادت وسائل الإعلام بمستوى اللاعبين وإمكانية قيادتهما للأفيال للتأهل للمونديال.

وأشارت إلى أن دروجبا ويايا توريه في صراع دائم ومفتوح مع سيدي ديالو رئيس الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم مما يعرقل عودتهما.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثالث بـ9 نقاط بفارق نقطة عن كوت ديفوار.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره المغربي في الجولة الأخيرة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين للأفيال فلا بديل أمامهم سوى التأهل للمونديال أما المغرب فتحتاج إلى التعادل فقط.

وتسعى كوت ديفوار إلى بلوغ النهائيات للمرة الرابعة على التوالي بعد أعوام 2006 و2010 و2014.