فريق عمرو جمال يطلب ضم نجم الأهلي

يدرس فريق بيدفيست الجنوب إفريقي طلب التعاقد مع عمرو بركات صانع ألعاب نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

بيدفيست يراقب عمرو بركات

وينوي مسئولو فريق بيدفيست المحترف ضمن عمرو جمال ضم بركات في انتقالات يناير المقبل لرغبتهم في تدعيم مركز صناعة اللعب بالفريق.

وانضم عمرو جمال من الأهلي إلى بيدفيست لمدة موسم على سبيل الإعارة وقدم مستوى مميزًا حتى الآن مع الفريق.

بينما يعاني عمرو بركات من كثرة الجلوس على دكة البدلاء بفرمان من حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر.

ويذخر مركز صناعة الألعاب في الأهلي بالعديد من اللاعبين المميزين أمثال عبد الله السعيد وأحمد حمودي ووليد سليمان ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد، وهو ما دفع حسام البدري للاعتماد على أصحاب الخبرة بالفريق بدلًا من الجدد.

ونجح نادي الأهلي في الفوز أمس بهدفين نظيفين على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري بمشاركة حمودي وصالح جمعة ووليد سليمان خلف المهاجم وليد أزارو الذي أهدر فرصًا بالجملة.