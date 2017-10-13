مفاجأة.. منتخب مصر يكافيء حسام غالي وباسم مرسي

فاجأ الجهاز الفني لمنتخب مصر حسام غالي وباسم مرسي ثنائي ناديي النصر السعودي والزمالك رغم استبعادهما من صفوف الفراعنة في الجولتين الرابعة والخامسة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2018.

لائحة مكافآت المنتخب تضم باسم وحسام غالي

وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن باسم وغالي من حقهما الحصول على 500 ألف جنيه لكل لاعب من اتحاد الكرة للتأهل لمونديال روسيا.

وأوضح لهيطة أن لائحة الفراعنة تنص على حصول كل لاعب على مبلغ 500 ألف جنيه بعد التأهل للمونديال وسيتم توزيعها على كل اللاعبين الذين شاركوا منذ الدور الأول بالتصفيات منذ مواجهة تشاد.

وأضاف لهيطة أن المكافآت ستضم أسماء غالي وباسم مرسي ومحمد نجيب وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق وحازم إمام لأنهم كانوا قد شاركوا في مباراتي تشاد بالدور الأول للتصفيات.

وتأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا بعد الفوز على الكونغو 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات على استاد برج العرب بالإسكندرية وأحرز الهدفين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 93.