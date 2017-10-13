شقيق عماد متعب يشعل أزمة مع حسام البدري

فتح حسام شقيق عماد متعب مهاجم نادي الأهلي النار على حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء بسبب أزمتهما معًا في لقاء الاتحاد السكندري أمس.

شقيق عماد متعب يهاجم حسام البدري

وهاجم حسام متعب مدرب الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “والله العظيم اسم عماد متعب وتاريخه واللى عمله للنادي أكبر منك يا بدري، و وإللى أنت عملته بمجهود اللاعبين فقط، لكن أنت الظروف هي اللى عملتك مدرب”.

وكان حسام البدري قد تراجع عن تغيير عماد متعب في مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري بدعوى البطء في التسخين.

ورفض عماد متعب نبرة الصوت العالي لحسام البدري مما دفع الأخير للتراجع والدفع بأكرم توفيق خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

ورمى عماد متعب فانلة التسخين على الأرض اعتراضًا على البدري قائلًا: “هو أنت لسه فاكرني”.

واتهم عماد متعب مدربه بمحاولة استفزازه أمام الجماهير بالتأخر في تغييره على حساب وليد أزارو الذي تفنن في إهدار الفرص السهلة أمام الاتحاد.

غموض مصير عماد متعب مع الأهلي

وبات مصير عماد متعب مع الأهلي غامضًا في ظل مطالبة حسام البدري برحيله وموافقة محمود طاهر رئيس النادي على الطلب بشرط انتهاء الانتخابات.

ويعاني عماد متعب من كثرة الجلوس على دكة البدلاء رغم أن أزارو لم يقدم أوراق اعتماده كهداف يصلح للأهلي.