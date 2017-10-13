“بامبو” يقود الإسماعيلي لتخطي عقبة الإنتاج الحربي

تخطى فريق الإسماعيلي مضيفه الإنتاج الحربي بهدف دون رد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري العام.

أحرز البديل كريم بامبو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد تمريرة ساحرة من إبراهيم حسن نجم الدراويش في الموسم الحالي.

بهذه النتيجة يتذوق فريق الإنتاج الحربي أول هزيمة له هذا الموسم تحت قيادة المخضرم مختار مختار.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند المركز السادس برصيد ثمن نقاط.

تشكيل الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد أبو المجد بوشا ومحمود متولي وريتشارد بافور وبهاء مجدي

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي ومحمد فتحي وعماد حمدي ومحمد الصادق وإبراهيم حسن

خط الهجوم: دييجو كالديرون

تشكيل الإنتاج أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد وفادي نجاح ولؤي وائل والسيد الشبراوي

خط الوسط: إيمري زيكا وعبد العزيز موسى وإسلام رشدي ومصطفى الجمل

خط الهجوم: محمد خليفة وعمر السعيد