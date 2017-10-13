غانا تحدد موعد مواجهة مصر بتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، موعد مواجهة مصر، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحدد الاتحاد الغاني يوم 12 نوفمبر المقبل موعدا للقاء، على استاد “بابا يارا” حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي “كاف”

وتعتبر مواجهة مصر وغانا تحصيل حاصل، بعدما حسم الفراعنة بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم روسيا 2018، بعد الفوز على الكونغو بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين 8 أكتوبر الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية.

مشوار الفراعنة في الصفيات حتى الجولة الخامسة

افتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على تشاد 5-0 بمجموع اللقائين، وفي دور المجموعات فاز المنتخب الوطني على الكونغو بهدفين لهدف، وفي الجولة الثانية فاز على غانا بهدفين دون رد.

وفي الجولة الثالثة تذوق الفراعنة مرارة الهزيمة أمام أوغندا بهدف دون رد، قبل أن يثأر في الجولة الرابعة وتفوز مصر بهدف دون رد.

وفي الجولة الخامسة “جولة التأهل للمونديال”، حسمت مصر مواجهة الكونغو بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة

1-مصر برصيد 12 نقطة

2-أوغندا 8 نقاط

3-غانا 6 نقاط

4-الكونغو نقطة