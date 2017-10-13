“أباوما وباسم وعاشور” يقودون الزمالك أمام طنطا

كشف الجهاز الفني للزمالك بقيادة “نيبوشا” عن التشكيلة الرسمية لفريقه، التي ستواجه طنطا، والمقرر له في الخامسة والنصف عصر اليوم، على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري العام.

ودفع المدير الفني بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب حازم إمام “قائد الفريق” المصاب.

وظهر صلاح عاشور لأول مرة مع الزمالك هذا الموسم، بجانب تواجد يوسف أوباما من بداية اللقاء على حساب كل من أحمد داودا وأحمد مدبولي.

التشكيل الرسمي للزمالك أمام طنطا

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: مؤيد العجان – على جبر – محمود علاء – أحمد توفيق

الوسط: عبدالله جمعة – طارق حامد – محمد أشرف “روقا”

الهجوم: يوسف أوباما – باسم مرسي – صلاح عاشور

بدلاء الزمالك أمام طنطا

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: “محمود جنش ومعروف يوسف واحمد مدبولي وخالد قمر وأحمد داودا ومحمود حمدي الونش ورزاق سيسيه”.

المستبعدين من لقاء اليوم

وقرر المدير الفني استبعاد كل من علاء الشبلي ومحمود عبدالعاطي دونجا من قائمة الـ18 للقاء اليوم.

ترتيب الزمالك

يقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، فيما يحتل طنطا المركز العاشر برصيد 5 نقاط.