تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي الأساسين في مران اليوم

حرص التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة خاصة للاعبين الاساسين، الذي شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري أمس.

الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وبعد هذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر ، بينما ظل الاتحاد السكندري في المركز التاسع بـ 6 نقاط.

رباعي الأهلي يواصلان التأهيل

ومن جانبه استمر الرباعي المصاب عبد الله السعيد و أحمد الشيخ وهشام محمد وأحمد فتحي، في عمليات التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء، يوم الأثنين المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.