بعد كوع وليد سليمان.. إصابة مدافع الاتحاد السكندري بشرخ في الجمجمة

تعرض هشام شحاتة، مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لشرخ في الجمجمة، بعد التدخل مع وليد سليمان في مباراة أمس امام الأهلي.

الأهلى قد نجح في الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

هشام شحاتة: أنا مش ابن البطة السوده

ونشر شحاتة، صورة له بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، معلقاً عليها: ” أنا مش ابن البطة السوده وليد سليمان تعمد ضربي بالكوع”.

وقال اللاعب خلال تصريحات صحفية، ” عندما ضربني وليد بالكوع أمس، فقدت الوعي لبضع دقائق وتحاملت على نفسي الآلام من أجل الاتحاد السكندري، مشيراً إلى إنه تعمد إزائي بشكل واضح”.

وأضاف، ” هناك البعض يتهمنى بأنني تعمد ضرب وليد سليمان، ولكن أقسم بالله كنت فاقد الوعي، وانا الآن في المستشفي ولا أعلم ماهو مصيري، لاسيما وان النزيق وصل إلى أنفي ، وانتظر قرار الأطباء إما أجرى جراحة أو أبطل كورة”.