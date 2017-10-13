عبد الله السعيد يسابق الزمن للحاق بمواجهة النجم

بدأ عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق ، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخضع السعبد لجلسات تأهيل في صالة الجيم، خلال الأيام الماضية، من أجل الاستعدادا بشكل تام لعودته إلى الملاعب مرة أخرى.

الضامة تحرم السعيد من مباراة الكونغو

عبد الله السعيد، تعرض لشد في العضلة الضامة، أصناء مشاركته أمام النجم الساحلي التونسي، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، لتحرمه من المشاركة مع المنتخب الوطني أمام الكونغو، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل المنتخب إلى كأس العالم ، بعد غياب 28 عاماً.

ويحاول الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة خالد محمود، طبيب الفريق، تجهيز عبد الله السعيد، لمباراة النجم الساحلي ، المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد، أو بفارق هدفبن من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي.