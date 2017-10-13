صافرة بسيوني تدير مباراة الزمالك وطنطا

أعلنت لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الزمالك وطنطا، لمسابقة الدوري الممتاز المصري.

الزمالك يواجه نظير طنطا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

الحكم الخامس يظهر في مباريات الدوري

وأسندت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، مهمة إدارة المباراة للحكم محمود بسيوني، ويعاونه كلًا من عبد الفتاح عريشة ويوسف البساطي، والثنائي محمود عاشور وطارق سامي حكم خامس ومجدي خاطر حكمًا رابعًا.

كانت مباريات أمس الخميس، قد شهدت ظهور الحكم الخامس في الدوري الممتاز المصري، لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد8 نقاط ، بينما يأتي طنطا في المركز العاشر برصيد 5 نقاط .