أشعة على قدم وليد سليمان لتحديد مصيره من المشاركة أمام النجم

يجري وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة مقطعية على قدمه، اليوم الجمعة، في أحد المستشفيات الخاصة من أجل الاطمئنان على قدمه، بعد الإصابة التى تعرض لها في مباراة أمس.

وليد قد تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري، في الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز، بعدما تدخل عليه لاعب الاتحاد بعنف، مما جعل اللاعب يغادر ملعب المباراة، ليتلقي العلاج خارج الملعب.

الأشعة تحسم موقف وليد من المشاركة أمام النجم

ومن المقرر أن تحسم هذه الأشعة مصير وليد سليمان من المشاركة في مباراة النجم الساحلي التونسي، والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

كانت نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت على الملعب الأوليمبي في سوسة، قد انتهت بفوز الفريق التونسي، بهدفين مقابل هدف، ليضطر الأهلي في الفوز عليه في مباراة الإياب بهدف نظيف أو بفارق هدفين من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.