مران الأهلي.. متعب يشارك و استمرار تأهيل الرباعي المصاب

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، مشاركة عماد متعب، مهاجم الفريق، بشكل طبيعي رغم أزمته مع البدري.

حسام البدري قد طلب من عماد متعب، النزول أخر دقائق مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لاشئ، الأمر الذي رفضه متعب، قائلًا: ” انت لسه فاكرني” (طالع تفاصيل الواقعة).

الرباعي المصاب يواصلان التأهيل

ومن جانبه شهد المران أيضا استمرار الرباعي المصاب أحمد فتحي و أحمد الشيخ و عبد الله السعيد وهشام محمد، عمليات التأهيل ، بالجري حول الملعب، والتدريب الخفيف بالكرة.

كان فتحي قد تعرض لإجهاد عقب مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو، بينما يعاني عبد الله السعيد من شد في الخلفية، حرمته من المشاركة في مباراة الكونغو، ويعاني أحمد الشيخ تقلصات في عضلة الظهر، واخيراً يعاني هشام محمد من كسر في يده اليسري، أصناء مشاركته في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.