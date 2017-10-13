مدرب المنتخب: انضمام متعب لمنتخب مصر شئ طبيعي إذا استعاد مستواه

أكد أسامه نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، أن عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيمة وقامة كبيرة في الكرة المصرية.

وقال نبيه، خلال تصريحاته لبرنامج “كلام في الكورة” المذاع عبر فضائية ال تي سي، ” إذا استعدا عماد متعب، مستواه المعهود عليه، فإنه سينضم إلى صفوف المنتخب في الحال”.

وأضاف مدرب الفراعنة، ” متعب لاعب يتمتع بخبرات دولية كبيرة، مما لاشط فيه سيفيض منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا”.

وواصل، ” عندما نشعر بأن متعب استعاد مستوها، فإن انضمامه إلى المنتخب شئ طبيعي، ولديه فرصة في الانضمام قبل كأس العالم”.

أسامة نبيه يشيد بأداء عماد متعب

وأشاد أسامة نبيه، بقدرات اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، وأكد إنه قادر على العودة إلى الملاعب والمشاركة في أقرب وقت.

وعن أزمة متعب مع حسام البدري، علق قائلًا: ” الجهاز الفني لديه الإمكانيات بأن يحتوي مثل هذه الأمور”.