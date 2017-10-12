بعد أزمته مع البدري.. عماد متعب على رادار 4 أندية

وقعت مشادة كلامية بين عماد متعب مهاجم النادي الأهلي وحسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر، خلال لقاء الاتحاد السكندري.

وبدأت الأزمة عندما طلب حسام البدري إجراء عمليات الإحماء بعدما أحرز حسين السيد الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الهاني سليمان، إلا أن “متعب”ألقى قميص التسخين على الأرض اعتراضًا على تأخر الدفع به في الدقيقة 83.

وأجرى رئيس الأهلي محمود طاهر اتصالا هاتفيا بالمدير الفني لمعرفة كواليس أزمة عماد متعب، واتفق “طاهر” مع المدير الفني على حسم مصير اللاعب يوم السبت القادم.

وينوي “البدري” طرح فكرة توجيه الشكر لعماد متعب وعدم استمراره مع الفريق، تجنبا لحدوث مشاكل في الفترة القادمة.

ويستعرض “أخبار الأهلي” الأندية التي من المحتمل أن تطلب التعاقد مع اللاعب في حالة رحله عن المارد الأحمر في الفترة القادمة.

وادي دجلة

طلب وادي دجلة في وقت سابق التعاقد مع عماد متعب خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وتبدو أن الفرصة مازالت متاحة للاعب في الانضمام للفريق في حالة رحيله عن المارد الأحمر في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق الدجلاوي.

الدوري الصيني

أكد وكيل أعمال عماد متعب في وقت السابق أن اللاعب تلقى عدة عروض من الدوري الصيني ومن الممكن أن تكون خيار أمام اللاعب في الفترة القادمة.

سموحة

دخل عماد متعب دائرة اهتمامات سموحة خلال الانتقالات الماضية، حيث أجرى فرج عامر رئيس اتصالا هاتفيا باللاعب لاستطلاع رأيه فى الانتقال للفريق السكندرى.

ليرس البلجيكي

قد يكون ليرس البلجيكي خيارا جيدا لعماد متعب في ظل العلاقة القوية التي تربط اللاعب بماجد سامي رئيس النادي البلجيكي.