سيد عبدالحفيظ يعلق على أزمة عماد متعب وحسام البدري

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، أن أزمة عماد متعب مهاجم الفريق وحسام البدرى المدير الفنى، انتهت فى وقتها ولا يوجد أى تابعيات للموقف.

وكان متعب ألقى قميص التسخين على الأرض اعتراضًا على تأخر الدفع به في مباراة الاتحاد السكندري، ورغم أن متعب كان الخيار الثالث للبدري إلا أن الأخير تراجع عن الدفع به بعد إلقائه القميص وقرر الدفع بأكرم توفيق فى الدقيقة 83.

أضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة “ON Sport”: “البدرى اتخذ قراره فى الحين، عندما تراجع عن الدفع بمتعب، وقرر الدفع بأكرم توفيق، وتلك الأمور تنتهى فى وقتها ولا يوجد لها تابعيات خاصة وأن اللاعب لم يتحدث بأى شيء فور عودته للجلوس على مقاعد البدلاء، وكذلك المدير الفنى.. والأهلى يوجد به خطوط عريضة لا يسمح لأحد بتخطيها”.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

بهذا الفوز يرتفع الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر، بينما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السادسة في المركز السادس.