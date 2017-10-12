خالد بيومي عن ازمة متعب: كفاية استفزاز لتاريخ اللاعب

علق خالد بيومي، الناقد الرياضي، على الأزمة التى نشبت مؤخراً بين حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و عماد متعب، مهاجم الفريق، أثناء مباراة الاتحاد السكندري.

البدري قد طلب من عماد متعب، النزول بديلًا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما استاء منه اللاعب ورفض النزول قائلًا : ” انت لسه فاكرني”، وقام بإلقاء قميص الإحماء على الأرض وغادر الملعب.

بيومي: الصوره واضحه متعب لم يرمي تيشيرت النادي الأهلي

وكتب بيومي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، ” الصوره واضحه متعب لم يرمي تيشيرت النادي الأهلي ، لأنه بعلم قيمة ومقدار النادي الاهلى ، كفايه استفزاز لتاريخ اللاعب”.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وبعد هذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة 4 في المركز الثالث عشر ، بينما ظل الاتحاد في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.