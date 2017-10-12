البدري لمحمود طاهر: “مش عاوز عماد متعب معايا في الفريق”

حرص محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على اتصالا هاتفيا بحسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر، للاستفسار منه عن أزمة عماد متعب التي حدثت في مباراة الاتحاد السكندري.

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

ونشبت مشادة كلامية بين حسام البدري وعماد متعب خلال مجريات الشوط الثاني من لقاء المارد الأحمر وزعيم الثغر.

وبدأت المشادة عندما طلب حسام البدري من عماد متعب إجراء عمليات الإحماء بعدما أحرز حسين السيد الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الهاني سليمان، إلا أن اللاعب رفض قام برمي قميص الأحماء ليعاقبه المدرب ويقرر الدفع بأكرم توفيق.

وقال البدري لرئيس النادي:”أنا مش عاوزه في الفريق تاني، أنا مش عارف بيعمل إيه، واسأل سيد عبد الحفيظ كان قاعد”.

واتفق الطرفين على تحديد مصير اللاعب في جلسة بعد غدا السبت.

بهذا الفوز يرتفع الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر، بينما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السادسة في المركز السادس.