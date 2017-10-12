البدري: أزارو مهاجم جيد .. وسيسجل في حدث كبير

أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضاه عن مستوى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الحديث.

أزارو قد أهدر انفرادين أمام المرمي، في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، ومنع الأهلي من تسجيل هدفين محققين، بالإضافة إلى توجيه حملة انتقادات له الفترة الأخيرة لاسيما بعد اهداره العديد منا لفرص السهلة أمام النجم الساحلي التونسي.

البدري: أثق في قدراته التهديفيه

وقال البدري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ” إن أزارو مهاجم جيد، وأثق في قدراته التهديفيه، مشيراً إلى أن تأخر تسجيل الأهداف مؤجل لحدث كبير لعله أمام النجم الساحلي”.

وأضاف المدير الفني للأهلي، ” أزارو يمر بمرحلة صعبة الآن، بسبب توجيه الانتقادات له، وهذا يتسبب في التأثير على قراراته”.

وواصل، ” أزارو سيسجل في مباراة كبيرة، ومن صم سيحصل على إشادة كبيرة من الجميع إن شاء الله”.

الجدير بالذكر أن المغربي وليد أزارو، لم ينجح في تسجيل سوى هدفين فقط مع الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، أمام الفيصلي الأردني ودياً .