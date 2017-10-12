أول تعليق من البدري على أزمة عماد متعب

أعرب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

وقال “البدري” في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: ” : “الحمد لله على الفوز وحصد الثلاثة نقاط، وبشكر اللاعبين على الأداء اليوم في ظل البعد عن المواجهات طوال الفترة الماضية”.

وأكمل: “المباراة كانت مهمة وصعبة في نفس الوقت، ونجحنا في حسمها لصالحنا”.

وعن أزمة عماد متعب قال المدير الفني: “ارفض التعليق عن ما حدث من عماد متعب، لأن الخطوط يخص مجلس الإدارة، وأنا المسؤول عن الحفاظ على هذه الخطوط، واللي مش فاهم كدا يبعد”.

وأكمل: “الجهاز الطبي طمئنا على حالة وليد سليمان، والإصابة عبارة عن كدمة قوية ليس أكثر”.

وأصاف:” عبدالله السعيد حالته تتحسن بصورة جيدة وسيصبح جاهزا خلال الأيام القليلة القادمة”.

ونشبت مشادة كلامية بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وعماد متعب مهاجم المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

وبدأت المشادة عندما طلب حسام البدري من عماد متعب إجراء عمليات الإحماء بعدما أحرز حسين السيد الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الهاني سليمان، إلا أن “متعب” قامب رمي “تي شيرت” الأحماء ليعاقبه المدرب ويقرر الدفع بأكرم توفيق.

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر، بينما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السادسة في المركز السادس.