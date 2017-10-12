عقوبة نارية في انتظار عماد متعب بعد أزمة “الاتحاد السكندري”

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، على توقيع غرامة مالية ضخمة على عماد متعب بعد أزمة لقاء الاتحاد السكندري.

ويدرس الجهاز الفني توقيع غرامة قدرها نص مليون جنيه، بجانب احتمالية توجيه الشكر له وعدم استمراره مع الفريق.

ومن المنتظر أن يجري المدير الفني مكالمة هاتفية برئيس النادي محمود طاهر لحسم مسألة توجيه الشكر لعماد متعب من عدمها.

ونشبت مشادة كلامية بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وعماد متعب مهاجم المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

كواليس المشادة

بدأت المشادة عندما طلب حسام البدري من عماد متعب إجراء عمليات الإحماء بعدما أحرز حسين السيد الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الهاني سليمان، إلا أن “متعب” قامب رمي “تي شيرت” الأحماء ليعاقبه المدرب ويقرر الدفع بأكرم توفيق.

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر، بينما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السادسة في المركز السادس.