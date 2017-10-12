مشادة عنيفة بين حسام البدري وعماد متعب

نشبت مشادة كلامية بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وعماد متعب مهاجم المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري حاليا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري العام.

كواليس المشادة

بدأت المشادة عندما طلب حسام البدري من عماد متعب إجراء عمليات الإحماء بعدما أحرز حسين السيد الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الهاني سليمان، إلا أن “متعب” قامب رمي “تي شيرت” الأحماء ليعاقبه المدرب ويقرر الدفع بأكرم توفيق.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – محمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – صالح جمعة – أحمد حمودي وجونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم ومؤمن زكريا وعماد متعب ووليد سليمان ومحمد نجيب وكريم نيدفيد وأكرم توفيق.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد الشاذلي – محمد عطوة – هشام شحاتة – رمزي خالد

الوسط: محمود شعبان – عاشور الأدهم – خالد الغندور – محمد علي منصر – أحمد الألفي

الهجوم: مانوتشو