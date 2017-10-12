الأهلي يفوز على زعيم الثغر بهدفين ويقفز للمركز الثالث عشر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

بدأ الأهلي بداية قوية ، ونجح لاعبو المارد الأحمر، في الوصول إلى مرمي الهاني سليمان في أكثر من مناسبة لعل أبرزها فرصة أحمد حمودي في الدقيقة الـ6 من عمر اللقاء، بعد تمريرة جيدة من حسين السيد، لم يمر سوى خمس دقائق على اهدار فرصة حمودي ليهدر المغربي وليد أزارو هدفين في أقل من دقيقة، لم يستمر الوضع كثيراً حتى نجح النيجيري جونيور أجايي في وضع المارد الأحمر في المقدمة بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني حسين السيد ، في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وبعد هذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة 4 في المركز الثالث عشر، بينما ظل الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.