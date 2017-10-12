بالرغم من اهداره هدفين أمام الاتحاد.. الجماهير تهتف لأزارو

طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، من الجماهير المتواجده في ملعب السلام، لمتابعة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، بمساندة المغربي وليد أزارو من أجل رقع معنويات اللاعب.

أزارو يهدر والبدري يدعمه

واهدر اللاعب المغربي فرصتين كان من الممكن أن يتقدم بهم الأهلي على الاتحاد بهدفين محققين في الشوط الأول، ولكن البدري، حرص على دعم وتشجيع اللاعب بعدما أهدر الفرصتين.

وانهى الأهلي الشوط الأول متفوقاً على زعيم الثغر بهدف دون رد، سجله النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل أمام طلائع الجيش في الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، ولديه أربع مباريات مؤجلين ، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.