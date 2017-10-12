الأهلي يتقدم على الاتحاد بهدف “اجايي” في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بتقدم المارد الأحمر، بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ملعب السلام ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

أزارو بهدر هدفين في دقيقة ويمنع الأهلي من التقدم

بدأ الأهلي بداية قوية ، ونجح لاعبو المارد الأحمر، في الوصول إلى مرمي الهاني سليمان في أكثر من مناسبة لعل أبرزها فرصة أحمد حمودي في الدقيقة الـ6 من عمر اللقاء، بعد تمريرة جيدة من حسين السيد، لم يمر سوى خمس دقائق على اهدار فرصة حمودي ليهدر المغربي وليد أزارو هدفين في أقل من دقيقة، لم يستمر الوضع كثيراً حتى نجح النيجيري جونيور أجايي في وضع المارد الأحمر في المقدمة بالدقيقة 42 من عمر اللقاء.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء محتلًا المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

يذكر أن الأهلي له أربع مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.