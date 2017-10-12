رئيس ستاد القاهرة يزف بشرة سارة للجماهير المصرية

قال اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، إنه هناك ترتيبات لخوض مباريات المنتخب الوطني الودية ، على ملعب ستاد القاهرة.

وأضاف درويش خلال تصريحات صحفية، ” المهندس خالد عبد العزيز، تحدث معي في هذا الأمر، ولكن بشكل ودي غير رسمي”.

رئيس هيئة ستاد القاهرة: أفضل الاستادات الموجودة في مصر

وأوضح، علي درويش، ” استاد القاهرة، أفضل الاستادات الموجودة في مصر، مشيراً إلى أنه تم التطوير فيه بشكل كبير من ناحية التأمين بتعدد البوابات، أو الإضاءة يعد تغير إضاءة برجين إنارة”.

واصل، ” لدينا غرفة مرافبة على أفضل مستوي، ترصد الخارجين عن القانون، من أجل تسهيل مهمة رجال الآمن”.

وتابع رئيس هيئة ستاد القاهرة، ” بنسبة كيبرة سيعود المنتخب الوطني لخوض مبارياته على ملعب القاهرة الدولي، لاسيما بعد الظهور المشرف للجماهير في مباراة الكونغو بتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن الأهلي والزمالك يلعبان مبارياتهم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، نظراً لرفض الجهات الأمنية خوض أي لقاءات هامة عليه.