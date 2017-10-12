المصري يتصدر الدوري بثلاثية في شباك مصر المقاصة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز على نظيره مصر المقاصة،بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

تقدم الغاني جون أنطوي للمقاصة بهدف مبكر جداً ، في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل للمصري إسلام أبو سليمة في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني كثف لاعبو المصري البورسعيدي من هجماتهم، حتى نجح الاعب أحمد شكري في تسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 62 من عمر المباراة، ولكن جاء رد الفعل من الغاني مرة اخري لينجح في تسجيل هدف التعادل للفريق الفيومي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، ولكن رفض لاعبو المصري إنهاء المباراة بهذه النتيجة، ونجح أحمد عيد عبد الملك، في تسجيل هدف الفوز للفريق في الدقيقة الخامسة من زمن الوقت بدل الضائع، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالين.

المصري يتصدر الدوري

وبعد هذا الفوز يتصدر المصري الدوري برصيد 12 نقطة بينما ظل مصر المقاصة في المركز السابع عشر برصيد نقطة.