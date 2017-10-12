تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد.. عاشور أساسي و متعب على الدكة

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي لللفريق استعدادا لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري، بعد قليل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

عاشور يعود أساسياً أمام الاتحاد

وعاد حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، للتشكيل، بعد غيابه بسبب الإصابة التى تعرض لها عقب مباراة الترجي التونسي، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: حسين السيد ورامي ربيعة وسعد الدين سمير ومحمد هاني.

في خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة وأحمد حمودي وجونيور أجايي.

في خط الهجوم: وليد أزارو.

بينما يجلس على دكة الاحتياطي كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ومؤمن زكريا وعماد متعب ووليد سليمان ومحمد نجيب وكريم نيدفيد وأكرم توفيق.