الأهلي يتلقى عرض للمشاركة في كأس العالم للناشئين

أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي قد تلقى عرضاً من شركة ” إيفرجراند” ، الصينية من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 25 يوليو المقبل حتى 12 أغسطس على نظام فترتين الفترة الأولى هى التصفيات الأولية وسوف تقام على مدار 10 أيام، بين 8 فرق سيتم خروج المغلوبن ليتأهل فريق واحد إلى التصفيات النهائية .

وذكر مسؤولو الشركة الصينية ، أن المركز الأول سيحصل على 2.5 مليون دولار و الثاني على 2.3 مليون ، والثالث على 2.2 مليون، أما الرابع سوف يحصل على 1.5 مليون.

قطاع الناشئين وافق على عرض الشركة الصينية

وقام نادر خليل، مدير إدارة التسويق بالنادي الأهلي، بإبلاغ قطاع الناشئين تحت رئاسة عمرو أبو المجد، وهو ما وافق عليه فوراً، على أن يتم سفر وفد بمثل الأهلي إلى الصين مطلع نوفمبر المقبل، من أجل توقيع العقود وحضور حقل افتتاح البطولة.

وأضاف خليل، ” أن مشاركة الأهلي في هذه العرس العالمي، ستعود بالنفع على المنظومة من الناحية التسويقية ، وسوف تنقل النادي إلى مكان أخر بين أندية أوروبا.