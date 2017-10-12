قائمة الزمالك لمواجهة طنطا- الشبلي يظهر لأول مرة واستبعاد كابوريا والشامي و9 لاعبين

كشف المدرب المونتنيجري “نيبوشا” المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق، استعدادا للسفر إلى المنصور، لمواجهة فريق طنطا.

ويلتقي الزمالك مع طنطا غدا الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

غيابات بالجملة عن الزمالك أمام طنطا

وشهد قائمة الزمالك استبعاد أيمن حفني ومحمود رمضان وأتشمبونج وكابونجو كاسونجو محمد إبراهيم وحازم إمام للإصابة، وأحمد رفعت ومحمد الشامي وأحمد فتوح ومحمد مجدي وأحمد كابوريا لأسباب فنية.

قائمة الزمالك لمواجهة طنطا تشهد الظهور الأول لعلاء الشبلي

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي _ محمود عبد الرحيم “جنش”

الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش_ مؤيد العجان – علي جبر – علاء الشبلي

الوسط : معروف يوسف- طارق حامد _ عبد الله جمعة _ محمد أشرف “روقا” _ أحمد مدبولي _ أحمد داودا _ أحمد توفيق __ دونجا.

الهجوم : باسم مرسي- صلاح عاشور- يوسف أوباما – خالد قمر – رزاق سيسيه.

يحتل الزمالك قبل لقاء الغد المركز الرابع برصيد 8 نقاط، فيما يحتل طنطا المركز العاشر برصيد 5 نقاط.