الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلي

قال وليد مهدي، مدير إدارة المباريات في النادي الأهلي، إنه سيتم فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلي التونسي، المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مهدي، خلال تصريحات صحفية، ” سيتم فتح باب الحجز على 15 ألف تذكرة، في تمام الساعة السادسة مساءا لمباراة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي، وتستمر عملية الحجز لمدة 48 ساعة.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الأوليمب بسوسة ، بفوز النجم بهدفين مقابل هدف.

فرصة الأهلي للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

ويحتاج الأهلي للفوز على النجم بهدف دون رد، أو بفارق هدفين، من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.