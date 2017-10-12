“صلاح”: مباراة مانشستر يونايتد فارقة في مشوار ليفربول

عاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، إلى أدراجه مجددًا، وانضم إلى تدريبات فريقه الإنجليزي، استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة اثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”.

وساهم صلاح في تأهل منتخب بلاده إلى منافسات كأس العالم المقبلة بعد غياب استمر إلى 28 عامًا.

وحصل لاعب الريدز على جائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر الماضي فور عودته. (شاهد الجائزة).

صلاح يتحدث عن إصابة ماني واستعدادته لمباراة اليونايتد

وفي تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، تحدث صلاح عن مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد، السبت المقبل، لافتًا إلى أن الفريق عليه التركيز من أجل استعادة الانتصارات وتصحيح مساره خاصة بعد التعادلين في أخر مبارايتن خاضهما الريدز.

وأكد صلاح، أن مواجهة اليوناتيد السبت المقبل، هامة في مشوار الفريق خلال بطولة البرييمرليج، مشيرًا إلى انزعاجه من الإصابة التي تعرض لها زميله السنغالي ساديو ماني.

وأبدى صلاح ، حزنه من الإصابة التي لحقت بماني، مركدًا أنه تواصل مع اللاعب خلال تواجده مع منتخب بلاده.

واختتم لاعب منتخب مصر حديثه قائلًا، “تلك هو حال كرة القدم، كل شئ يمكن حدوثه، علينا الآن التركيز مع الفريق واستكمال مشوارنا بالبرييمرليج”.