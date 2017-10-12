تورط “الخليفي” في شبهة رشاوي.. والمدعي العام يفتح تحقيقًا

قرر المدعي العام السويسري منذ قليل، فتح تحقيقًا جنائيًا موسعًا، مع الثنائي ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والرئيس التنفيذي لقنوات beIn Sports، وجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن حقوق نقل مباريات كأس العالم.

واشتبه المدعي العام، في وجود شبهة رشاوى وتزوير، من جانب الثنائي المذكور سابقًا، بشأن حقوق البث الرياضي لكأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030.

تهمة بالرشوى تحيط بالخليفي

وقرر المدعي العام السويسري، فتح تحقيقاً مع جيروم فالك وناصر الخليفي بسبب شبهات رشاوي وتزوير، بعدما اشتبه المدعي العام في حصول فالك على امتيازات من ناصر الخليفي من أجل حقوق البث الرياضي لكأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم المقبلة في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، على ان تستضيف قطر مونديال 2022.

يذكر أن منتخب مصر نجح في التأهل لأول مرة منذ 28 عامًا إلى منافسات كأس العالم المقبلة المقرر أن تستضيفها روسيا 2018.