أبو ريدة ردًا على رئاسة البلدوزر بعثة المنتخب: “ياترى مين يعيش”

رد هاني أبوريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التصريحات التي أدلى بها مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الجبلاية، بشأن رئاسته لبعثة منتخب مصر في كأس العالم المقبلة في روسيا يونيو 2018.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج الكرة في ملعبك، علق أبوريدة قائلًا، “يارتى مين يعيش يا كابتن مجدي”.

كان البلدوزر، قد أكد في أكثر من مناسبة أنه الأحق برئاسة بعثة منتخب مصر فى روسيا، باللإضافة إلى أنه طلب من أبوريدة على الهواء مباشرة أن يترأس البعثة.

أبوريدة يرد على احتمالية إلغاء الدوري

وعن احتمالية إلغاء الدوري، نفى هاني أبوريدة ، الفكرة، مؤكدًا أن الأمر غير مطورح بالمرة، ولم يتم مناقشته من الأساس”.

وعن قرعة المونديال، أكد رئيس الجبلاية، “سأتواجد في سويسرا لحضور قرعة دور المجموعات لمنافسات المونديال، ومن حق جميع أعضاء الاتحاد التواجد في هذا الحدث الجلل.

يذكر أن منتخب مصر لديه مباراة أمام غانا خلال شهر نوفمبر المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال.