“صلاح” يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

تسلم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي، عقب عودته إلى قلعة الآنفليد.

وكان صلاح قد ساهم في فوز الفراعنة على الكونغو بتسجيله هدفي اللقاء، ليقود أقدام المنتخب مصر، إلى منافسات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

صلاح ينضم لتدريبات ليفربول عقب العودة من المنتخب

وانضم محمد صلاح إلى تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر، ونال اللاعب إشادة الجميع بعد حسم التأهل مع منتخب بلاده.

وتسلم نجم منتخب مصر جائزة لاعب الشهر للمرة الثانية على التوالي، حيث كان الأفضل ايضًا في شهر أغسطس الماضي وفقًا لتصويت الجماهير.

وعلق لاعب الريدز عقب تسلمه الجائزة قائلًا، “أشكر الجميع على الجائزة، علينا العمل بجد خلال الفترة المقبلة، لدينا العديد من المباريات الهامة”.

يذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من روما الايطالي، في صفقة تاريخية كانت هي الأغلى في تاريخ قلعة الآنفليد.