مدرب المنتخب: مباريات الدوري أفضل إعداد للفراعنة قبل منافسات المونديال

نفى أسامه نبيه، مدرب منتخب مصر، ما أثير خلال الأيام الماضية، عن مطالبات بإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تأهل الفراعنة إلى منافسات كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في روسيا 2018.

وأكد نبيه، خلال تصريحات إذاعية، أن الجهاز الفني للفراعنة، لم يطلب إلغاء مسابقة الدورى للموسم الجارى بعد التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

مدرب المنتخب: لم نطلب إلغاء الدوري

واوضح نبيه، لم ولن نطلب إلغاء مسابقة الدوري، لسبب بسيط أن منافسات البطولة، تعد خير إعداد للاعبين الأساسيين،بالإضافة إلى منح الفرصة للاعبين الجدد بإظهار امكانياتهم وربما ضمهم إلى صفوف الفراعنة.

ويتبقى للفراعنة مباراة في الجولة السادسة والأخيرة أمام غانا، من المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، يدرس وضع لائحة مالية جديدة خاصة بمباريات المونديال.

يذكر أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، يليه أوغندا برصيد 8 نقاط، أما غانا ففي المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل الكونغو جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة.