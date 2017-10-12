أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “دوري المصرية للاتصالات”.

الأهلي و الاتحاد

واختارت اللجنة، الحكم محمود البنا، لإدارة مباراة الأهلي و الاتحاد الكسندري، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر البطولة.

ومن المقرر أن يعاون البنا كلًا من، ” أيمن دجيش وهاني العراقي، وكل من ابراهيم نور الدين ومحمد عادل حكم خامس، ومحمد قطب حكماً رابعاً.

بينما يدير جهاد جريشة، مباراة الأسيوطي أمام نظيره المقاولون العرب، على أن يعاونه كلًا من حازم أبوالوفا ووائل شعبان، أما أمين عمر وأسامة اسماعيل حكم خامس، ومحمد هنادي حكماً رابعاً.

كما تقرر أن يدير محمد فاروق مباراة المصري مع نظيره مصر المقاصة، اليوم الخميس، على أن يعاونه كلًا من محمود أبوالرجال وهاني عبد الفتاح، بينما سعيد حمزة وأحمد جمال حكم خامس، ومحمد محمود عبد الله حكماً رابعاً.

يذكر ان الفريق الأحمر لم يخض سوى جولة واحدة امام طلائع الجيش في مستهل مسواره بالدوري، وانتهت بالتعادل الأيجابي 1-1.